Salvini: "Se qualcuno vuol rifare la Dc è libero, ma insieme siamo maggioranza"

"La Lega non è in difficoltà", sottolinea il leader del Carroccio

"Io non sono per il toto, toto Casini, toto Renzi. Se qualcuno vuole rifare la Dc è liberissimo di farlo. Il centrodestra è maggioranza nel Paese, ha il dovere di mettersi insieme. Ma se qualcuno dice una cosa e ne fa un'altra come sul presidente della Repubblica non dobbiamo far finta di nulla". Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping, sottolineando che "la Lega non è in difficoltà".

"Ho visto qualche mio collega che parla di legge elettorale, il Pd ha proposta un tavolo per le riforme. Va bene, d'accordo, ma le bollette sono l'emergenza, che nei prossimi mesi sarà maggiore di quella pandemica", ha aggiunto.

Parlando della situazione pandemica in Italia e della fine dello stato di emergenza , Salvini rivela poi di aspettare il 31 marzo "come la festa della libertà. Viste le limitazioni delle libertà, conto che il 31 marzo venga celebrato negli anni a venire come festa delle libertà". E quanto all'ultimo decreto, ribadisce: in Consiglio dei ministri "non abbiamo votato il Dl che distingueva tra bambini vaccinati e non vaccinati. La discriminazione dei bambini di 6 anni è inutile e odiosa".