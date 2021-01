Salvini: "Spero italiani possano scegliersi governo a Pasqua"

"Spero che gli italiani, nella Pasqua di resurrezione, possano scegliersi un governo". Lo dice Matteo Salvini, ospite di Live, non è la D'Urso, su Canale 5, ribadendo la necessità di andare al voto.

"Un governo Draghi? Uno può stimare Draghi, Mattarella, Salvini, la D'Urso, il problema è chi sono i compagni di viaggio, noi abbiamo dei senatori vinavil che votano la qualunque" attacca Salvini. "Io - ribadisce - vorrei un governo che dura cinque anni".

Poi l'emergenza Covid e i vaccini. Per il leader della Lega "chi ha fatto il contratto in Ue ha sbagliato qualcosa, la Gran Bretagna che è fuori dalla Ue oggi ha vaccinato 600mila persone". Quanto ad Arcuri, secondo Salvini "ha fallito, su tutta la linea, è pure commissario per l'Ilva di Taranto...". In Italia, sottolinea, abbiamo il "più alto numero di morti e crescita economica più bassa, io guardo avanti", conclude.