Salvini: "Tornelli stazioni non sono nuovo sport olimpico, rispetto per divise"

"Chi indossa una divisa va rispettato, il capotreno va rispettato. I tornelli della stazione metropolitana non sono una nuova specialità olimpica in cui prevale chi salta più in alto". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso della presentazione dell'evento Fs 'Survey sicurezza nelle stazioni'. "Si vedono, anche sui social ormai, fenomeni che non fanno ridere, anzi dovrebbero fare riflettere", aggiunge.