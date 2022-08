Salvini vs Calenda: "Razzista su studenti istituti tecnici"

Continua lo scontro sulla scuola tra il leader della Lega Matteo Salvini e quello di Azione, Carlo Calenda. "Calenda ha detto che i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali valgono di meno, hanno meno cultura e hanno più problemi. Uno che dice così è ignorante e razzista", le parole di oggi di Salvini, impegnato in un appuntamento elettorale a Frosinone.

Ieri era stata una giornata di botta e risposta a distanza tra i due. Il leader di Azione aveva infatti risposto a un video del segretario leghista, video in cui Salvini criticava la proposta di Calenda di far frequentare a tutti i ragazzi il liceo, o almeno un biennio. "Ma questo è un intrattenitore, non è un politico, io non ho detto questo", risponde Calenda. "Ho detto - spiegava a Metropolis - che molti dei ragazzi che frequentano gli istituti tecnici, ed è un dato scientifico, hanno un problema di preparazione gigantesco. E che quindi non è giusto che solo i figli della borghesia possano frequentare il liceo, ma che invece tutti, almeno per i primi due anni, hanno diritto ad avere una preparazione alla cultura. Quindi è l'opposto di una politica classista, di cui mi accusa Salvini".

"Ma per spiegare a Salvini qualcosa sulla scuola, bisognerebbe che Salvini l'abbia frequentata la scuola, cosa che io dubito", aggiungeva Calenda, subito interrotto dal conduttore Gerardo Greco: "Salvini ha fatto il liceo classico", "uno di quelli che non funziona", replicava Calenda. "No un buon liceo di Milano", aggiungeva Greco. L'intervista, continuata su altri temi, ha poi visto Greco tornare sull'argomento: "Mi fa sapere la Lega che Salvini ha frequentato il Manzoni di Milano, uno dei migliori licei classici d'Italia". "Allora c'è da rivedere anche il liceo classico", il commento di Calenda.