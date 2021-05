Salvini vs Letta: "Pd passerà a Pdt, il partito delle tasse"

Enrico Letta e la dote ai diciottenni finanziata dalla tassa di successione dei più ricchi? "Probabilmente passeranno dal Pd al Pdt, il partito delle tasse... Pare che la mattina si svegliano e come massima ambizione hanno quella di pensare a qualche nuova tassa". Lo dice Matteo Salvini alla scuola di formazione politica della Lega.

"Da Bertinotti a Letta - aggiunge il leader del Carroccio - il filo conduttore della sinistra non cambia. Ma qual è il problema dell'idea bislacca di far piangere i ricchi? Se tu tassi la tassa di successione, tassi il mazzo che mi sono fatto e invece che premiarmi, mi tassi". "Essere ricco - afferma - non è una bestemmia, l'obiettivo delle sinistra è far star peggio chi sta meglio".



"Sulla flat tax ci arriveremo - aggiunge -, siamo pazienti e cocciuti. Magari non ci arriveremo ora, con Conte, Grillo e Letta, ma prepariamo il terreno mattoncino dopo mattoncino".