Sam Bankman-Fried è stato rilasciato su cauzione

Nelle ultime ore, alcune importanti testate americane avevano riportato la notizia di un probabile rilascio su cauzione di Sam Bankman-Fried. A confermarlo è “Fortune”, che specifica che la famiglia del fondatore di FTX ha sborsato una cifra che si aggira intorno ai 250 milioni di dollari. Il prigioniero potrà fare ritorno in California, residenza dei suoi familiari, dove sarà posto agli arresti domiciliari in attesa del processo. A differenza di Caroline Ellison, non potrà quindi spostarsi, nemmeno entro i confini degli Stati Uniti.