Saman Abbas, agenzia viaggi: "Ho venduto biglietti solo andata per Pakistan, erano per genitori" - Video

"Ho venduto due biglietti di sola andata per il Pakistan, stesso orario e stesso volo. Ma sono stati acquistati, al prezzo di 290 euro l’uno, a differenza di un giorno uno dall’altro, il 28 e 29 aprile, per conto dei genitori di Saman. Il primo era per la madre, l’altro per il padre, Shabar Abbas, che conosco dal 2015, avendo lui un market ed essendosi rivolto a me anche precedentemente per acquistare biglietti aerei per tornare nel loro Paese”. Lo ha detto all’Adnkronos Singh Taswinder, indiano titolare di una agenzia di viaggi a Novellara, dopo esser stato sentito come testimone nell’udienza del processo per l’omicidio di Saman Abbas in Corte d’Assise di Reggio Emilia.

“Il primo biglietto è venuto a comprarlo, per conto della madre di Saman, un loro familiare che è mio cliente da anni. Il secondo - spiega - un altro parente che oggi era in aula (indicato da lui come il cugino della vittima, imputato, ndr). Mi è stato giustificato l’acquisto del biglietto di sola andata per andare a trovare qualcuno che non stava bene e serviva una soluzione a poco prezzo. Nessuno dei due acquirenti si è mostrato preoccupato. Non avrei mai immaginato un epilogo simile”.(Dall’inviata Silvia Mancinelli)