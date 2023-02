Saman Abbas, il legale del padre: "Rapita e uccisa dal fidanzato"

Saman Abbas "è stata rapita e uccisa dal fidanzato, i genitori non c'entrano nulla e neanche la famiglia". Lo ha sostenuto in un'intervista tv l'avvocato del padre della giovane uccisa nella primavera del 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. "Per noi i colpevoli sono il fidanzato o qualcuno della comunità italiana" ha attaccato il legale. Poi l'attacco allo Stato italiano reo di aver "forzato Saman a finire la scuola e trasferirsi in una comunità".