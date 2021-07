La Procura di Reggio Emilia ha inoltrato al Pakistan la richiesta di rogatoria per il mandato di cattura dei genitori di Saman Abbas, la 18enne scomparsa che si teme sia stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. Madre e padre della giovane, tornati in Pakistan subito dopo la sparizione della ragazza, sono indagati in Italia per omicidio premeditato.