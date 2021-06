Saman Abbas è scomparsa. In un filmato del 29 aprile si vedono tre uomini, per gli investigatori uno zio e due cugini, con pale e un sacco. Il video, diffuso dalla Procura di Reggio Emilia, viene considerato centrale per le indagini sulla 18enne pachistana, residente a Novellara nel reggiano, che aveva rifiutato un matrimonio combinato e di cui si sono perse le tracce dalla notte stessa.