Samantha Cristoforetti rientrata sulla Terra, ammarata la Crew-4 - Video

Si è conclusa poco prima delle 23 ora italiana con l'ammaraggio della Dragon Freedom al largo della Florida, la missione di circa sei mesi di Samantha Cristoforetti rientrata sulla Terra assieme agli altri tre membri della Nasa della Crew-4. Dalla fine di settembre la Cristoforetti era la prima astronauta donna italiana ed europea alla guida della Iss, la Stazione Spaziale Internazionale: il ritorno sulla terra è avvenuto senza problemi dopo due rinvii causati dal vento forte e dalle precipitazioni nell'area prescelta per l'ammaraggio.

Dopo il recupero dalla capsula SpaceX, la Nasa riporterà i quattro astronauti a Houston. A bordo della ISS rimangono tre americani, tre russi e un giapponese.

Splashier than your average Friday commute.#Crew4's @SpaceX Dragon Freedom capsule touched down off the coast of Florida. It brings to a close the 170-day @Space_Station mission for @Astro_Kjell, @Astro_FarmerBob, @Astro_Watkins & @AstroSamantha. pic.twitter.com/htwvZWwbTD