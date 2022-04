Samantha Cristoforetti è tornata nello spazio

AstroSam resterà in orbita cinque mesi

È partita dal Kennedy Space Center la missione Crew-4 a bordo di una navicella SpaceX. Il lancio della navetta verso la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) ha dato anche il via alla missione Minerva dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che è volata per la seconda volta in carriera nello Spazio.

AstroSam resterà in orbita cinque mesi. Con Cristoforetti sono partiti alle 9.52 (ora italiana) il comandante Kjell Lindgren, il pilota Robert Hines e la specialista di missione Jessica Watkins. I quattro astronauti dovrebbero raggiungere la Stazione Spaziale alle 2,15 italiane del 28 aprile: l'apertura del portellone dovrebbe avvenire alle 3,45 italiane.