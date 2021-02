Sampdoria-Atalanta 0-2, Malinovskyi e Gosens in rete

(Adnkronos)

L'Atalanta vince a Marassi contro la Sampdoria per 2-0 nella sfida valida per la 24esima giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di Gasperini sale momentaneamente al terzo posto agganciando la Juventus a 46 punti, mentre la formazione di Ranieri resta ferma a 30 punti. Il gol del vantaggio della squadra di Gasperini è stato firmato al 40' da Malinovskyi dopo un'azione tipica dei nerazzurri con Palomino che serve Muriel, tocco per Malinovskyi che si inserisce e dal limite dell'area insacca con un sinistro all'incrocio dei pali. La Dea raddoppia al 50' con Maehle ma la rete viene annullata per un fuorigioco. La seconda marcatura arriva poco dopo: al 70' traversone di Maehle dalla destra e pazzesca spaccata di Gosens che realizza il 2-0 sotto l'incrocio.