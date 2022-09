Samsung all’avanguardia nel settore blockchain

Un recente rapporto condotto dalla società di ricerca specializzata Blockdata colloca Samsung tra le società più attive per investimenti in società blockchain, ben 13. Un’apertura alle nuove tecnologie che sembra contraddistinguere le ultime mosse del colosso coreano, che il mese scorso aveva annunciato il lancio di un ecosistema NFT per il suo nuovo Galaxy, a giugno aveva iniziato a produrre chip per il mining di criptovalute, e da un anno sta lavorando, in collaborazione con il governo sudcoreano, ad una nuova valuta digitale di Stato.