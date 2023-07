Samsung Bespoke Jet AI, la scopa elettrica che riconosce i tipi di pavimento

Samsung Electronics ha annunciato il prossimo lancio globale di Samsung Bespoke Jet AI, ad oggi la più potente scopa elettrica senza filo dell’azienda con 280W di forza aspirante che svuota automaticamente il serbatoio della polvere e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (AI). Bespoke Jet AI sarà disponibile in Italia nella versione Satin Black a un prezzo ancora non annunciato. La scopa elettrica è dotata del motore HexaJet che, con una forza aspirante fino a 280 W, costituisce il più potente di sempre per Samsung. Con solo 150 g di peso, è studiato per offrire un’esperienza di pulizia più comoda, con un incremento del 25% della forza aspirante rispetto al modello precedente e un’efficienza del motore del 52%. Samsung dichiara un’autonomia di 100 minuti, la più lunga con un’unica batteria tra tutte le sue scope elettriche senza filo. La sua batteria da 4.500 mAh ha una capacità maggiore dell’80% rispetto al modello precedente, ed è stata ottimizzata per mantenere il 70% delle prestazioni fino a 500 cicli . La scopa è dotata di modalità AI Cleaning, in grado di riconoscere il tipo di pavimento per ottenere una pulizia ottimizzata e allo stesso tempo la massima efficienza della batteria. Grazie alla modalità AI Cleaning, Bespoke Jet AI rileva il carico delle spazzole e la pressione dell’aria tramite i sensori. Quindi questi dati vengono analizzati per classificare il tipo di pavimento, e l’algoritmo che ne risulta viene applicato automaticamente per regolare in modo ottimale la potenza e la velocità delle spazzole .