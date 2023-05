Samsung produce un nuovo talk show italiano dedicato ai gamer

Samsung Electronics ha annunciato un nuovo contenuto su Twitch dedicato al mondo del gaming e dell’intrattenimento, il talk show “Talk ‘N Play: Embrace your game”. I primi tre episodi, in live su Twitch mercoledì 24 maggio, 7 e 21 giugno, saranno interamente dedicati al mondo del gaming e del cinema, in attesa dell’evento di Giffoni Good Games che vedrà la partecipazione di Samsung. I protagonisti saranno i Samsung Morning Stars, il team Esports di Samsung, che metteranno a disposizione degli spazi dedicati alle proprie passioni, alternando momenti di talk show, interazioni con i fan e live gameplay. Non mancheranno dibattiti che spazieranno dal mondo del cinema a quello dei videogiochi. A condurre gli episodi e ad accogliere gli ospiti della puntata si alterneranno due host: Terenas, nome d’arte di Lapo Raspanti, uno dei più importanti esponenti della community italiana di League of Legends (di cui è caster ufficiale) e Mattia Ferrari, in arte VictorLaszlo88. Il primo episodio, mercoledì 24 maggio, accoglierà la Tiktoker e streamer emergente Shioriboh, mentre il secondo e il terzo, live mercoledì 7 e 21 giugno, avranno come protagonista Nisa, player ufficiale dei Samsung Morning Stars per Apex Legends. Gli episodi saranno trasmessi in diretta sia sui profili Twitch dei Morning Stars sia sui profili Twitch e YouTube dell’host della puntata. Il terzo e ultimo appuntamento, con la presenza di entrambi gli host e di Nisa, sarà trasmesso in live dal Samsung Creator Lab, lo spazio gaming all’interno della Samsung SmartThings Home di Milano.