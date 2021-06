San Francisco, Londra e New York i migliori hub FinTech nel mondo

Più dietro si classificano Montevideo (Uruguay), Hangzhou (Cina) e Riyadh (Arabia Saudita) che stanno velocemente risalendo la classifica. Così spiegano gli ideatori: “Due anni fa ci siamo posti la sfida di indagare dove sta avvenendo l'innovazione FinTech. Il risultato è stato quello di generare la prima classifica globale degli ecosistemi FinTech basata su dati concreti. E un modo semplice per scoprire da dove proviene l'innovazione”. Il FinTech si diffonde in tutto il mondo e il suo impatto sarà quello di garantire servizi come l'accesso ai servizi finanziari per milioni di persone, offrire velocità e semplicità a costi inferiori, fare crescere l'ecosistema alimentando l'innovazione nelle città e nelle nazioni, portare crescita economica.

Per entrare nelle nostre classifiche, un paese o una città deve ospitare la sede di almeno 10 società FinTech di proprietà privata. Nonostante 15 mesi di pandemia, 50 nuove città e 20 nuovi paesi hanno raggiunto questo traguardo e hanno debuttato nell'Indice. Il Global Fintech Index copre ora 264 città in 83 paesi. Con oltre 10.000 città in tutto il mondo, “i 264 ecosistemi nelle nostre classifiche rappresentano solo il 3% di tutta la popolazione urbana del mondo”. Dieci anni fa, quando le società fintech private hanno iniziato a emergere, era facile liquidarle come irrilevanti, ma la pandemia ha dimostrato che i servizi finanziari digitali sono fondamentali per il buon funzionamento di un'economia. Il numero di unicorni FinTech è passato da 61 nell'aprile 2020 a 108 un anno dopo, secondo CB Insight. La valutazione combinata è più che raddoppiata a 440 miliardi di dollari. Le FinTech rappresentano ora oltre il 20% del valore totale di tutti gli unicorni del settore tecnologico, rispetto a solo il 15% di un anno fa.

La dott.ssa Angela Lyons dell'Università dell'Illinois ha utilizzato l'indice dello scorso anno per mostrare come “il livello di sviluppo FinTech di un paese sia strettamente correlato ai miglioramenti nell'inclusione finanziaria nelle economie emergenti”. In altre parole, man mano che le soluzioni FinTech si sviluppano in un paese, “sempre più persone hanno accesso a servizi finanziari essenziali come conti bancari e alla possibilità di risparmiare”. Lo studio ha rilevato che la disponibilità di servizi finanziari “non comporta necessariamente un aumento della domanda e dell'utilizzo di questi servizi, specialmente tra le popolazioni vulnerabili”. Le fintech sono un acceleratore di inclusione, ma non una condizione sufficiente. “Come ha rilevato quest'anno un sondaggio del nostro partner, Mambu, i consumatori si aspettano che i fornitori di servizi finanziari li istruiscano sul miglior utilizzo dei prodotti finanziari. Il ruolo di FinTech come abilitatore è ben compreso”.