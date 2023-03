San Valentino a Padova si festeggia con Frida Kahlo

La pittrice Frida Kahlo e l’artista messicano Diego Rivera, coppia nella vita, sono i protagonisti della nuova mostra che apre oggi, San Valentino, al Centro Altinate San Gaetano di Padova. La tappa padovana è l'unica italiana dell'esposizione, che partirà poi per un tour mondiale. In mostra ventitré opere di Frida, compresi i suoi più celebri autoritratti, e nove opere di Diego, nonché immagini di grandi fotografi della prima metà del XX secolo. I lavori esposti provengono in gran parte da una collezione privata, quella del produttore cinematografico Jacques Gelman e di sua moglie Natasha, legati a Frida e Diego da un’intensa amicizia.