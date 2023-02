San Valentino, Codacons: solo 10 milioni di italiani festeggiano, spesa sale +26% su pre covid

La stima del Codacons, 380 mln euro tra cene al ristorante, fiori, cioccolatini, peluche e regali vari, per una spesa procapite di circa 38 euro contro i 30 euro del 2020

Gli italiani che festeggiano oggi San Valentino, sono di meno quest'anno rispetto al periodo pre covid, complice sicuramente l'aumento dei prezzi che va ad incidere su qualsiasi genere di regali o di iniziativa si voglia intraprendere, dalla cena al ristorante all'aperitivo. A fare il punto su questa ricorrenza, attesa soprattutto dai giovani innamorati, è il Codacons con una stima diffusa dall'Adnkronos, in cui si evidenzia che quest'anno sono 10 milioni gli italiani a festeggiare contro i 12 milioni del 2020.

La spesa complessiva si aggira attorno ai 380 milioni di euro tra cene al ristorante, fiori, cioccolatini, peluche e regali vari, con una plafond procapite di circa 38 euro contro i circa 30 euro del 2020 (+26%).

Oltre alle cifre Codacons analizza le tendenze ed in testa alla classifica dei doni piu’ gettonati si confermano anche quest'anno i cioccolatini, scelti dal 35% degli italiani, seguiti da fiori (32%) peluches (15%), articoli di bigiotteria (12%). Circa 5 milioni di italiani opteranno per una cena romantica al ristorante, con un giro d’affari solo per il settore della ristorazione di circa 270 milioni di euro, contro i 230 milioni del 2020, stima il Codacons.