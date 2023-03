San Valentino On the Road: perché un viaggio itinerante di coppia vi farà battere il cuore

La piattaforma di camper sharing Yescapa suggerisce i 5 motivi per cui un viaggio in camper è l’idea perfetta da regalare e regalarsi per un’avventura romantica a due

Milano, 6 febbraio 2023. La giornata degli innamorati alle porte spesso significa partner disperati in cerca del pensiero perfetto per la propria dolce metà: e se è vero che l’amore andrebbe festeggiato sempre, questo giorno speciale può essere un’occasione per ritagliarsi del tempo di qualità insieme, ad esempio regalando (e regalandosi) un viaggio di coppia.

Quest’anno, perché non provare un’esperienza alternativa a bordo camper? Come emerso dalle recenti analisi sulle prenotazioni effettuate sul sito di Yescapa, piattaforma leader di camper sharing in Europa, nel 2022 ben il 50% dei veicoli è stato prenotato da coppie, in aumento rispetto agli anni precedenti, confermando questa modalità di viaggio come interessante e originale proposta per una fuga romantica.

Per i cuori più intrepidi e amanti delle emozioni, per San Valentino Yescapa suggerisce di partire per un appassionante on the road, proponendo i 5 motivi per cui questa modalità di viaggio farà battere il cuore: dal tracciare la rotta a caccia di avventura alla grande flessibilità dei viaggi itineranti, dalle tipologie più romantiche di camper ai consigli più piccanti per vivere appieno la vanlife insieme.

#1 DIREZIONE: AVVENTURA

Per le coppie che amano condividere avventure e scorribande in giro per il mondo, una fuga romantica a bordo camper è la scelta alternativa ideale per San Valentino. Un viaggio on the road, in fondo, permette di assaporare appieno tutto il percorso, non solo la meta, e di farsi sorprendere da tutta la bellezza lungo la strada.

Yescapa suggerisce alle coppie di uscire dalle rotte più battute, per scoprire le perle sconosciute o poco note all’infuori dei classici circuiti turistici: ad esempio, perché non lasciarsi ispirare dalle numerose destinazioni dove sono presenti gli oltre 15.000 veicoli e sceglierne una mai visitata prima? Le possibili rotte sono infinite, sia nel Belpaese (andando ad esempio alla scoperta della Valle d’Itria, terra d’incanto e senza tempo, dell'Umbria nell'area del Clitunno, delle sue fonti sorgive e del suo antico tempio patrimonio Unesco, o dell’entroterra della Sardegna, isola vocata all’on the road) sia Oltralpe (della Bretagna, regno di scogliere e borghi medievali, ai Castelli sulla Loira, dai Balcani col loro fascino magnetico agli eclettici Paesi Bassi): l’importante è aggiungere al viaggio la meraviglia della scoperta (o della riscoperta).

#2 ORIZZONTI SEMPRE NUOVI

Ogni avventura che si rispetti prevede una dose di effetto sorpresa. E gli on the road in camper in questo sono dei fuoriclasse: una tipologia di viaggio sinonimo di libertà, che dà la possibilità di ridefinire l’itinerario lungo il percorso, seguendo nuove tracce e lasciandosi guidare dall’esploratore che è ognuno di noi (o da quello del proprio partner…).

Certo, anche in camper non ci si può accampare ovunque: bisognerà trovare comunque regolari parcheggi, aree di sosta attrezzate o campeggi veri e propri. Ma il grande plus che dà il camper con la sua flessibilità sono gli orizzonti sempre diversi, nuovi ed emozionanti, e la possibilità di addormentarsi in un posto e svegliarsi in un altro. Ma sempre in ottima compagnia.

#3 NIDO D’AMORE A 4 RUOTE

L’ingrediente segreto per un viaggio romantico in camper è scegliere la tipologia che più si addice a ogni coppia, tra diverse opzioni che si prestano a diventare un perfetto nido d’amore a 4 ruote. In primis, Yescapa suggerisce i van, una scelta gipsy che sta registrando in questi anni una vera e propria impennata di richieste: i dati del 2022 della piattaforma di camper sharing evidenziano un netto +143% di prenotazioni rispetto al 2019, in parte forse per le sue dimensioni ridotte che ne fanno un perfetto passe-partout, in equilibrio tra abitabilità a bordo e mobilità, o anche per il suo fascino un po’ retrò, che è tornato di gran moda.

Per le coppie in cerca sì di avventura, ma anche di maggior spazio e confort, si può puntare su camper e furgoni camperizzati: la chicca in più per San Valentino può essere sceglierne uno con il tetto a soffietto, o sollevabile, che permette addormentarsi abbracciati ammirando lo spettacolo del cielo stellato.

#4 L’INTIMITÀ DELL' ESSENZIALITÀ

Un aspetto da non sottovalutare quando si viaggia in camper è scegliere cosa portare, tenendo sempre a mente la regola aurea del camperista: selezionare e semplificare. Con la sua modalità a chiocciola, un viaggio in camper si può paragonare a un piccolo trasloco, dovendosi portare dietro tutto l’essenziale per sentirsi a casa, pur spostandosi continuamente.

I viaggi itineranti richiedono quindi di scegliere l’indispensabile, rivalutando le proprie priorità e aiutando a capire che non sempre quello che si porta dietro è necessario. Un viaggio all’insegna della leggerezza, metaforica e concreta, che permette di far spazio a ciò che serve davvero e a chi conta veramente: un’esperienza intensa e intima da vivere con la propria dolce metà, nella giornata più romantica dell’anno, ma non solo.

#5 SEX LIFE IN CAMPER

Dulcis in fundo (o forse in questo caso meglio parlare di nota piccante finale): il sesso in camper. Tutti lo fanno, ma nessuno ne parla. La sex life dei camperisti è un’avventura, alla pari del viaggio stesso, che deve tener conto del contesto: van, furgone o camper, pur nelle loro diversità, hanno in comune lo spazio ridotto e l’altezza limitata.

Allora, spazio invece alla fantasia, trovando la giusta complicità e sperimentando a un ritmo più lento, più intimo e… più silenzioso. Se infatti in luoghi pubblici, come la strada o il campeggio, si deve evitare di far troppo rumore, questo limite può essere ribaltato in positivo concentrandosi di più sulle sensazioni proprie e del partner. Magari sfruttando anche la playlist del cuore come sottofondo, oltre che per creare la giusta atmosfera.

Chi è Yescapa

Fondata nel 2012 Yescapa è la piattaforma di camper-sharing leader in Europa. Il sito rende semplice e sicura la condivisione tra privati di camper, van e furgoni camperizzati, proponendo una soluzione chiavi in mano per un viaggio itinerante in totale libertà e sicurezza. Con oltre 15.000 veicoli la piattaforma offre la più grande flotta di veicoli ricreativi in Europa, con un’ampia scelta di mezzi - camper mansardati, semintegrali, motorhome e van camperizzati; Yescapa verifica i documenti degli utenti e offre la migliore assicurazione camper multi-rischi per tutto il periodo di utilizzo nonché un’Assistenza stradale 24/7. Yescapa conta più di 850.000 utenti provenienti da 98 Paesi.

Per maggiori informazioni: www.yescapa.it