Per San Valentino torna la cena a lume di candela con un menu dedicato in 130mila ristoranti pronti ad accogliere 5 milioni di italiani. Queste le stime di Confcommercio. Molte le coppie che scelgono una breve 'luna di miele' di al massimo due notti: +25% le prenotazioni alberghiere. L'aumento medio del costo dei regali è del 13,7%: +45% il rincaro dei cioccolatini, +6,4 quello dei fiori e +7,1% per i gioielli.