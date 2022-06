Sandra Milo: "Roma piena di cinghiali, colpa di Raggi e Gualtieri"

"L'altra notte sono scesa e ho trovato un cinghiale nel giardino di casa, ormai Roma è piena, io sto alla Balduina e dalle 22 non si può uscire per i gruppi di cinghiali che girano. La colpa? Della Raggi e di Gualtieri". In un tweet il programma di Rai Radio1, 'Un Giorno da pecora', riporta le parole di Sandra Milo, ospite della trasmissione. L'attrice è anche passata all'azione: "Ho scritto a @gualtierieurope, ma non mi ha risposto. Vanno sterilizzati perché sono dappertutto, tra un po’ invaderanno anche l’Italia".