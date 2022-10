Sanguini: "tensioni Usa-A. Saudita? Rapporto privilegiato resiste"

Tra Stati Uniti e Arabia Saudita "il rapporto privilegiato resiste" e queste "frasi ad effetto lasciano un po' il tempo che trovano" perché in Medio Oriente ci sono "interessi che vanno ben al di là dei due milioni di barili di petrolio, dall'Iran allo Yemen, dall'Iraq alla Siria". Lo afferma all'Adnkronos l'ambasciatore Armando Sanguini, ex capo missione in Arabia Saudita e consulente dell'Ispi, commentando le dichiarazioni del presidente Joe Biden, secondo cui è ora di "ripensare" le relazioni con Riad dopo lo schiaffo subito con il taglio della produzione petrolifera deciso dall'Opec+ e che ha non poco irritato Washington.

"Le relazioni internazionali sono una grande palestra di interessi, che è la componente di fondo", premette l'ambasciatore, evidenziando che Biden è alla vigilia di elezioni interne ed è stato criticato per essere andato in Arabia Saudita "dopo aver detto che Mbs - l'acronimo con cui è noto in Occidente il principe ereditario Mohammed bin Salman - ed il suo paese sono dei paria".

Secondo Sanguini, negli ultimi anni i rapporti tra Washington e Riad sono stati caratterizzati da uno scambio di "cortesie e scortesie", ma "la decurtazione del petrolio non è stata una mossa anti-americana, è stata pro-diversificazione economica". Nell'Opec non c'è solo Arabia saudita e la decisione di tagliare la produzione "non ha una natura economica quanto di interessi - spiega l'ambasciatore - D'altronde questa situazione non l'ha creata l'Opec", aggiungendo che "per la speculazione dovremmo guardare più in Olanda", in riferimento alla Borsa del gas di Amsterdam.

Per questo motivo "non sovraccaricherei" di significato politico le parole di Biden la cui reazione "mi è sembrata un po' emotiva", va avanti Sanguini, evidenziando che oggi anche la stampa saudita è "molto raziocinante" e sottolinea la ragioni per le quali i rapporti con gli Usa sono importanti.

Sul tavolo, prosegue l'ambasciatore, c'è sempre la questione irrisolta dell'accordo sul programma nucleare dell'Iran, un Paese che, malgrado i tentativi di riavvicinamento con il mondo arabo, "sta fomentando dinamiche rischiose". La Repubblica islamica è "in una situazione di difficoltà, non è la prima volta che ci sono ribellioni interne ma stavolta la cosa appare molto seria", sostiene Sanguini, che ritiene "difficile" in questo contesto che gli Usa "optino per un cambio radicale" di alleati e "così gli altri Paesi arabi, bisogna un po' far decantare le cose".

Intanto l'Arabia Saudita sta cercando di diversificare la sua economia ed è "un'impresa ciclopica che ha bisogno di mercati. Riad ha allargato progressivamente l'orizzonte dei suoi rapporti internazionali, mentre fino a 10 anni fa l'interlocutore erano gli Stati Uniti - conclude - La Casa reale fa forte affidamento sulla sicurezza regionale che finora gli Usa si sono dichiarati pronti a garantire, anche se gli attacchi (dallo Yemen, ndr) agli impianti petroliferi non sono stati evitati e sono cicatrici che restano".