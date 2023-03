Sanità, Agenas: nel 2022 aumentata di 1,4 mld spesa energia

Nel 2022 a livello nazionale la spesa della sanità per i costi energetici, considerando tutte le regioni e province autonome, è aumentata complessivamente di oltre 1,4 miliardi (1.415.612.935) di euro. Un dato che corrisponde a un aumento medio pro-capite di 23,98 euro. E' quanto emerge da un'analisi pubblicata dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), che ha fotografato l'andamento dei costi energetici nelle aziende sanitarie pubbliche tra il 2021 e il 2022 per provare a quantificare l'impatto in progressivo aumento del caro energia.