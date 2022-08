Sanità Calabria, in arrivo quasi 500 medici da Cuba

Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, ha siglato un accordo con il governo di Cuba per assumere, a tempo determinato, 497 medici provenienti dall'isola caraibica, professionisti che cominceranno a lavorare nella Regione già da settembre. Il ricorso a circa 500 medici cubani per far fronte alla carenza di specialisti in Calabria "è l'unica soluzione per non chiudere gli ospedali nella Regione, dove i concorsi per assumere camici bianchi sono andati deserti. Non ne vedo altre" ha spiegato Occhiuto all'Adnkronos Salute.