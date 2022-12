Sanità, fornitori: "Per payback da gennaio interventi e cure a rischio"

"Abbiamo una fortissima preoccupazione: da gennaio molti ospedali non saranno in grado di assicurare interventi chirurgici e prestazioni perché mancheranno le forniture dei dispositivi medici. E' un rischio concreto per i cittadini che avranno bisogno di assistenza". A lanciare l'allarme è stato Massimo Riem, presidente della Federazione italiana fornitori in sanità (Fifo) aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia, oggi durante un incontro stampa convocato a Roma per fare il punto sugli effetti del payback, meccanismo per cui - quando si verifica da parte delle Regioni uno sforamento del tetto di spesa per i dispositivi medici - alle aziende viene richiesto di pagare "la metà" di questa spesa in eccesso.