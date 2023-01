Sanità, imprese dispositivi medici in piazza a Roma: "Con payback fallimento''

Operatori e lavoratori delle aziende produttrici di dispositivi medici sono in piazza oggi a Roma per chiedere l'abolizione del 'payback sanitario'. "Un meccanismo che per decreto vuol far pagare alle aziende italiane gli sprechi e gli errori delle Regioni incapaci di fare i conti e programmare la loro Sanità. Una cifra di poco inferiore ai 2 miliardi e 200 milioni di euro", afferma in una nota Pmi Sanità. "Questo meccanismo, che non si sa se definire più̀ iniquo o più̀ assurdo - rimarca Gennaro Broya, presidente di Pmi Sanità - se applicato avrà̀ conseguenze economiche e occupazionali gravissime su un settore industriale che vale 16,2 miliardi di euro, conta 4.546 aziende, dà lavoro a 112.534 addetti e garantisce forniture di dispositivi medici di qualità̀ agli ospedali. E quindi salute ai cittadini italiani. Molte, fra le aziende più piccole chiamate indebitamente a pagare le disfunzioni delle Regioni con i loro denari onestamente guadagnati, rischiano il fallimento".

La manifestazione di oggi è la seconda, dopo quella dello scorso 20 dicembre, a essere organizzata da Pmi Sanità. Ricordiamo che i dispositivi medici sono un’infinità di prodotti (qui la definizione del Ministero della Salute) che supportano cure mediche, chirurgiche e preventive di ogni tipo: dal termometro allo stent coronarico, dal cerotto al laser. Un universo di oltre 4mila aziende, per lo più medio piccole. "Siamo scesi in piazza perché́ dobbiamo assolutamente portare a conoscenza dell’opinione pubblica cosa sta succedendo, è un problema che riguarda tutti", avverte Anna Maria D’Aguì, vicepresidente di Pmi Sanità.