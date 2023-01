Sanità, in Italia mancano 30mila medici e 250mila infermieri

In Italia mancano 30mila medici e 250.000 infermieri. La stima arriva dal 18° Rapporto Sanità del Crea, il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità dell’Università di Roma Tor Vergata. Per colmare il gap con il resto dell'Europa ci vorrebbe un numero elevatissimo di assunzioni nei prossimi 10 anni e 30,5 miliardi di investimenti.