Accendere un faro sulla meningite, una infezione batterica che ogni anno porta al decesso del 10% di pazienti affetti, nonostante le cure adeguate. Questo l’obiettivo dell’evento “Pre-occupiamoci della meningite nel Lazio”, promosso da AdnKronos. All’incontro hanno preso parte pediatri infettivologi e vaccinologi per mostrare e dimostrare quanto sia importante il vaccino come unica prevenzione per questa patologia grave.