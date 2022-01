Sanità, oggi sciopero degli infermieri

Gli infermieri oggi incrociano le braccia per 24 ore "contro le mancate scelte del Governo". Lo sciopero nazionale è stato proclamato dal sindacato Nursind per "la mancata erogazione dell’indennità di specificità in manovra, una professione usurante, ma non riconosciuta come tale, una carenza di organico che costringe la categoria a fare i salti mortali, tra turni doppi, riposi saltati e ferie non godute. Gli infermieri - si legge nella nota del Nursind - dicono basta e incrociano le braccia a partire dalle ore 7. Manifestazioni e sit in si terranno da Nord a Sud Italia, in tutti i capoluoghi di regione".