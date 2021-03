Sanremo 2021, Achille Lauro dorato con Emma e Monica Guerritore

(Adnkronos)

Achille Lauro dorato nella terza serata di Sanremo 2021. Il monologo di Monica Guerritore-Penelope, donna usata "come un bastone per colpire altre donne", apre il terzo 'quadro' che l'artista ha pensato per Sanremo 2021. Subito dopo, in una scena ispirata all'antica Grecia, dove Achille Lauro è una statua dorata tra le colonne parte la musica. Con Emma Marrone, Lauro canta appunto 'Penelope'. "Dio benedica gli incompresi", è la preghiera che chiude il terzo quadro dell'ospite fisso del festival.