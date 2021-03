Sanremo 2021 al pronto soccorso: il Festival visto dal 'fronte'

(Adnkronos)

Sanremo 2021? "Lo guardiamo tutti. Abbiamo una tv in sala d’attesa e una in cucina, nei rarissimi momenti di tranquillità un occhio lo buttiamo sempre". Al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo gli infermieri raccontano all’Adnkronos il ‘festival dal fronte’. Il clima musicale resiste nonostante la pandemia e le restrizioni che hanno reso la città della kermesse semi deserta.

"Oggi qui c’è venuto a trovare anche Freddie Mercury - scherza un altro infermiere, mostrando il video di una improvvisata esibizione in sala d’attesa - Lo hanno portato qui in escandescenza, perché non voleva mettere la mascherina nonostante le regole, giustificandosi col fatto che non lo avrebbero riconosciuto. E un artista di strada, qui a Sanremo lo conosciamo un po’ tutti. Si è calmato quando gli abbiamo dato un minuto di notorietà e ha cantato davanti a tutti vestito identico al leader dei Queen".

"Anche in ospedale qualche reparto ha la tv e lo guardano - aggiunge una infermiera - anche in quello di malattie infettive ce n’è una". "Negli ultimi 10 giorni si è registrato un incremento di casi positivi, la curva si è poi riabbassata e ora di nuovo si sta alzando, sebbene più lentamente - raccontano - Nulla rispetto al mese scorso, quando dopo le feste natalizie abbiamo avuto tra i 150 e i 160 ricoveri su una capienza effettiva di 190, e alcuni reparti sono tornati ad essere dedicati al Covid. E diminuita oltretutto l’età dei contagiati, ora arrivano molti 50enni in serie difficoltà. Resistiamo e siamo pronti, le canzoni dalla tv ci fanno compagnia". (dall'inviata Silvia Mancinelli)