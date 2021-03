Sanremo 2021, Amadeus: "Finalmente si parte"

(Adnkronos)

"Finalmente è arrivato il 2 marzo". Esordisce così Amadeus nella quotidiana conferenza stampa di Sanremo, a poche ore dal debutto di una kermesse segnata dalle limitazioni della pandemia. "Ci saranno degli applausi finti, perché ci aiutano anche psicologicamente", ammette il conduttore e direttore artistico, che poi presenta la prima delle sue coconduttrici, l'attrice Matilda De Angelis. "Matilda è un'attrice giovane ma già molto apprezzata all'estero. È stata molto apprezzata nella serie americana 'The Undoing' con Nicole Kidman e Hugh Grant. E non vedo l'ora di vederla in 'Leonardo' su Rai1, che mi hanno detto sarà spettacolare. Stasera scopriremo una Matilda De Angelis simpatica e che canta benissimo", dice Amadeus.

Stasera farà il suo esordio sul palco dell'Ariston anche Zlatan Ibrahimovic e Amadeus, noto tifoso interista, lo presenta così: "I grandi campioni al di là della maglia di appartenenza appartengono al calcio. Zlatan è un giocatore che è meglio averlo con che contro. Ma al di là del lato sportivo mi fa piacere far conoscere al pubblico italiano la persona che è dietro al campione".