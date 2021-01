Sanremo 2021, bufera social su Ibrahimovic

(Adnkronos)

"Fuori Ibrahimovic da Sanremo". In attesa di capire se la giustizia sportiva se ne occuperà, si è già espresso il tribunale social su Zlatan Ibrahimovic, che ieri durante una lite in campo nel derby Inter-Milan avrebbe apostrofato il collega avversario Romelu Lukaku con una frase razzista ("Vai dalla tua mer.. vodoo, piccolo asino", pare la frase pronunciata). Sui social il fronte si è aperto subito: in tanti, soprattutto tifosi, invocano la squalifica del calciatore svedese, già ammonito (e poi espulso nel secondo tempo) ieri. Ma siccome il milanista Ibrahimovic è stato scelto dall'interista Amadeus come parte del cast fisso del festival di Sanremo, sono diversi anche i commenti di chi chiede se Ibra sia adatto alla ribalta del Teatro Ariston. Non che il festival non sia abituato alle proteste per ospiti discutibili: basti ricordare i precedenti di Mike Tyson ed Eminem. Insomma, la nuova polemica festivaliera è servita. Ed una cosa è certa: in mezzo a due grandi tifosi interisti come Amadeus e Fiorello, Ibra non avrà vita facile sul palco di Sanremo.