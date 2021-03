Sanremo 2021, classifica dei big dopo terza serata

(Adnkronos)

Dopo la terza serata dedicata a duetti e cover dei cantanti, a Sanremo 2021 Ermal Meta ancora in testa nella top ten della classifica generale della 71ma edizione del festival. Secondo posto per Annalisa, terzo per Willie Peyote. A seguire, nell'ordine: Arisa, Irama, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Extraliscio, Orietta Berti, Maneskin.

Questa, invece, la classifica con i voti dell'Orchestra di ieri sera:

1) Ermal Meta, 2) Orietta Berti, 3) Extraliscio feat. Davide Toffolo, 4) Willie Peyote, 5) Arisa, 6) Mankesin, 7) Annalisa, 8) Max Gazzè, 9) La Rappresentante di Lista, 10) Ghemon, 11) Lo Stato Sociale, 12) Gaia, 13) Irama, 14) Colapesce Dimartino, 15) Fulminacci, 16) Malika Ayane, 17) Noemi, 18) Madame, 19) Francesco Renga, 20) Fasma, 21) Francesca Michielin e Fedez, 22) Aiello, 23) Bugo, 24) Gio Evan, 25) Random, 26) Coma_Cose.