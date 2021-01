Sanremo 2021 e pubblico, Mogol: "Ariston teatro come altri"

(Adnkronos)

"L’Ariston è un teatro e come tutti gli altri è sottoposto alle limitazioni imposte dalla pandemia. Viviamo un periodo difficile e nessuno deve essere messo a rischio: le regole devono essere uguali per tutti, non servono certo forzature". Così in una nota il presidente della Siae Mogol, che nella giornata di ieri ha parlato con il Ministro Franceschini per condividere questa sua posizione auspicando che "i settori della musica e dello spettacolo possano rapidamente tornare in scena in sicurezza".

Intanto, dal vicepresidente dell’Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri, Stefano De Lillo, arriva una proposta: invitare all’Ariston i medici vaccinati come una "sorta di riconoscimento alla categoria per il lavoro fatto in questi mesi e una possibile soluzione al problema del teatro vuoto".

Agli organizzatori di Sanremo, De Lillo suggerisce come pubblico presente "le colleghe e i colleghi medici e tutti gli operatori sanitari che hanno già ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Covid e che quindi sono immunizzati".

"La presenza in sala di medici – spiega il vice presidente dell’Omceo di Roma - sempre nel rispetto dei protocolli sanitari, da un lato potrebbe essere una sorta di premio a tutta la categoria per il lavoro svolto in questi mesi contro la pandemia e dall’altro eviterebbe di avere l’Ariston vuoto per ragioni di sicurezza".