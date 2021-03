Sanremo 2021, Fedez-Michielin secondi: "Un sogno, che felicità"

(Adnkronos)

"Un sogno! Che felicità". Così Fedez sui social dopo essere arrivato secondo a Sanremo 2021. L'artista, insieme a Francesca Michielin, ha portato al Festival la canzone 'Chiamami per nome' con la quale si è piazzato dietro ai Maneskin e davanti a Ermal Meta. "Siamo commossi e felici" dice ancora in una brevissima storia su Instagram Fedez mentre, accanto a lui, Francesca Michielin tra le lacrime a stento riesce a parlare: "Grazie, non riesco a dire nulla, ciao".

A stupire i social l'appello in un'altra storia, mentre la gente sta ancora votando. Insieme ai Maneskin, che Fedez ha conosciuto in quanto giudice di X Factor nel 2017 quando la rock band arrivò seconda (il loro giudice era Manuel Agnelli) dice prima: "Votate solo Maneskin". E subito dopo: "E anche noi... un po' e un po' dai".