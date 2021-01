Sanremo 2021, Fiorella Mannoia verso il Festival

(Adnkronos)

Fiorella Mannoia verso Sanremo. La cantante romana, reduce dall'impegno nella prima serata di Rai1 con le due puntate di 'La Musica che Gira Intorno', calcherà quasi certamente - a quanto apprende l'Adnkronos - il palcoscenico del Teatro Ariston. Ma sulla veste in cui apparirà al festival ci sono voci discordanti: qualcuno la indica come ospite musicale di una serata, qualcun altro invece la annovera tra le coconduttrici di Amadeus e Fiorello in una delle serate del festival.

Oltre alla Mannoia, un altro nome di ospite musicale si fa strada insistentemente nei rumors sanremesi, quello di Ornella Vanoni, che proprio in questi giorni presenta il suo nuovo album di inediti 'Unica'. In una edizione caratterizzata dalle misure di prevenzione del contagio da coronavirus, Vanoni ha dalla sua di aver già affrontato e superato l'infezione, il che dovrebbe renderla immune, almeno per qualche mese. L'artista milanese aveva infatti annunciato, via social, a fine ottobre di essere stata colpita dal Covid, per poi comunicare la guarigione il 17 novembre con un post in cui dichiarava: "Sono rinata! Il covid mi ha lasciata".