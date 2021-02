Sanremo 2021, Loredana Bertè ospite prima serata

(Adnkronos)

Loredana Bertè, come annunciato da Amadeus a 'Che tempo che fa', sarà super ospite della prima serata del 71° Festival di Sanremo e, oltre a regalare al suo pubblico un medley live con alcuni dei suoi storici successi, presenterà dal palco dell’Ariston, in anteprima assoluta 'Figlia di...', il suo nuovo singolo in uscita il 2 marzo per Warner Music.

Un brano autobiografico, sincero e ironico firmato dalla stessa Bertè, con Pula e Chiaravalli. La canzone è un grido di emancipazione femminile, un inno alle self-made women che l’artista si è regalato in occasione dei suoi 70 anni e che fa parte di un progetto discografico più ampio. Loredana canta di se stessa e di tutte le donne che si sono fatte da sole, contro le avversità, i pregiudizi e i preconcetti.

Lei è quella emotiva, istintuale, vera-verace. Lei che è sempre andata dritta per la sua strada. Tante volte è caduta e tante volte (per fortuna) si è rialzata: “Sono il padre delle mie carezze e la madre delle mie esperienze, sono figlia di una certa fama, sono una figlia di...”, canta nel nuovo singolo.