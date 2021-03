Sanremo 2021, Matilda De Angelis e l'abito che sfida la scaramanzia

(Adnkronos)

Sanremo 2021 e look che sfida le scaramanzie per il primo ingresso dalla scala dell'Ariston di Matilda De Angelis, che inaugura la sfilata delle primedonne che affiancheranno Amadeus e Fiorello nella conduzione del festival. L'attrice indossa un abito tra il vinaccia e il viola con vita segnata, un palloncino longuette e una scollatura profonda a V, con fiocchi sulle spalle.

Introdotta da Amadeus, che ne loda la carriera internazionale, lanciata da 'The Undoing': "Ho dovuto bloccare Hugh Grant che mi manda dei messaggi lunghissimi. Per questo non sono voluta andare ai Golden Globes, ho mandato Laura Pausini che infatti ha vinto", scherza l'attrice.