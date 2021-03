Sanremo 2021, quarta serata al via: finale Nuove Proposte

(Adnkronos)

Al via la quarta serata di Sanremo 2021, che decreterà il vincitore della sezione nuove proposte, mentre la gara dei big riprende dopo la serata di ieri dedicata alle cover e ai duetti. Accanto ad Amadeus, Barbara Palombelli come co-conduttrice oltre alla presenza fissa di Fiorello.

Lunga la lista di ospiti: Mahmood, Alessandra Amoroso, Emma, Matilde Gioli, il direttore di orchestra Beatrice Venezi oltre agli immancabili Achille Lauro e Ibrahimovic.

I giovani in lizza per il titolo sono, in ordine di uscita: Davide Shorty, Gaudiano, Folcast e Wrongonyou. Il vincitore sarà incoronato dalla Giuria della sala stampa, tv, radio e web, quella demoscopica ed il Televoto.

A votare i Campioni sarà invece la sola giuria della sala stampa, tv, radio e web.

I 26 big che si esibiranno sono (in ordine alfabetico): Aiello, Annalisa, Arisa, Malika Ayane, Orietta Berti, Bugo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Extraliscio feat Davide Toffolo, Fasma, Fulminacci, Gaia, Max Gazzè, Ghemon, Gio Evan, Irama, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Madame, Måneskin, Ermal Meta, Francesca Michielin e Fedez, Noemi, Random, Francesco Renga, Willie Peyote.