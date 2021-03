Sanremo 2021, respinti 4 attacchi informatici

Respinti 4 attacchi informatici durante le dirette di Sanremo 2021. Lo comunica con una nota la Polizia. Durante il Festival, la Sala Operativa ha svolto oltre 700 ore di monitoraggio della rete e analizzato miliardi di dati informatici provenienti anche dalle diverse piattaforme social. Durante le attività è stata eseguita una perquisizione personale e informatica nei confronti di un individuo che minacciava azioni contro la kermesse.

Sono stati mitigati, in collaborazione con la Direzione Ict Rai, ben quattro attacchi informatici di natura Ddos - SynFlood, diretti verso le infrastrutture di rete durante lo streaming sul canale Raiplay nella giornata di apertura e in occasione della serata conclusiva. Dall’analisi delle evidenze sono stati individuati dal personale operante numerosi “Pc-Zombie” utilizzati per l’attacco informatico. Le ulteriori analisi e approfondimenti hanno delineato la mappatura geografica degli attacchi provenienti dall’Italia e dall’estero.