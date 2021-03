Sanremo 2021, calo ascolti: italiani in lockdown a letto presto

(Adnkronos)

Sanremo 2021 nell'Italia del lockdown che va a letto presto o guarda meno la tv generalista e in diretta. E questo ha influito anche sul risultato d'ascolto della prima serata del Festival. Nonostante il coprifuoco legato alle restrizioni anti Covid, infatti, ieri sera gli italiani davanti alla tv erano molti meno rispetto a un anno fa: 17.934.000 spettatori la platea complessiva (dalle 21.36 all' 1.30), oltre 1 milione 300 mila persone in meno rispetto alla prima serata del festival 2020, quando, negli stessi orari, davanti al piccolo schermo c'erano 19 milioni 275 mila persone).