Sanremo 2021, tanta la gente in strada aspettando la finalissima

(Adnkronos)

Tanta la gente in strada nella centralissima via Matteotti e lungo il porto vecchio di Sanremo nonostante le restrizioni decise con l’ingresso dalla mezzanotte di giovedì scorso in zona arancione rinforzato.

Da lunedì prossimo scatterà la didattica a distanza in tutta la Liguria ma oggi, complice la bella giornata e l’attesa per la finalissima del Festival al teatro Ariston, la città dei fiori è tornata a vivere con i residenti delle seconde case e "gli ospiti" arrivati dalle vicine Ventimiglia e Taggia. - dall’inviata Silvia Mancinelli