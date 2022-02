Sanremo 2022, Adinolfi attacca: "Mahmood? Furto ai danni di Elisa e Morandi"

Mario Adinolfi all'attacco social dei vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco. "Dopo aver rubato la vittoria a Ultimo, sulla spinta dell’ideologia immigrazionista allora da contrapporre a Salvini, stavolta Mahmood - scrive sui social il leader del Popolo della Famiglia - opera il furto ai danni di due giganti della musica italiana (Elisa e Morandi) che hanno la sfortuna di essere etero quando dominano gli Lgbt. La sproporzione clamorosa tra cantanti gay (o gayish o bisex o fluid) a cui è stato consentito di tutto pur di proporre in maniera chiara e dura che l’ideologia gender è vincente rispetto al numero di cantanti etero tutti confinati nell’area 'vecchi', non rispecchia in nulla la società italiana. Ma che scrivo a fare. Sono riusciti a farvi diventare così coglioni da non capire che non esistono poteri buoni", conclude, citando De Andrè.

Solo qualche ora prima, un'altra stoccata via tweet: "Ho già dedicato il mio apprezzamento a Ana Mena, ingiustamente massacrata dai giornalisti italiani perché sa essere bella, bionda e etero. 10, 10, 10 da me."