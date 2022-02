Sanremo 2022, Amadeus: "FantaSanremo? Nessuno manca rispetto"

Il FantaSanremo fa bene a Sanremo 2022. "Nessuno dei cantanti che giocano ha mai voluto mancare di rispetto al Festival della Canzone Italiana", ha detto Amadeus rispondendo ad una domanda sulla crescente 'invadenza' di gesti legati al FantaSanremo sul palco del Teatro Ariston, con i cantanti che cercano di accumulare bonus per il gioco online mettendo in atto comportamenti e piccole azioni prevista dal regolamento, come il "saluto alla zia Mara" che nella terza serata ha portato Dargen D'Amico a sostituire, nel testo del brano in gara, "zio Pino" con "zia Mara".

"Nessuno di loro - ha ribadito il direttore artistico e conduttore, per niente infastidito - manca di rispetto a se stesso, all'interpretazione o alla gara. C'è un Sanremo molto giovane, molto social che entra nel festival. Non c'è una modifica reale del brano o qualcosa che accade che possa creare loro problemi".

"C'è un gioco, c'è un tam tam - ha proseguito Amadeus - che coinvolge milioni di persone, milioni di ragazzi. E questo li avvicina al festival. È un gioco che coinvolge tutti i 25 cantanti in gara e molti si divertono proprio perché sanno che io non so bene cosa stia accadendo. Anche questo fa cambiamento al festival, anche questo rispecchia la contemporaneità. E non possiamo tenere il festival chiuso in una scatola e sempre uguale a se stesso. A me qualche scatola piace romperla ogni tanto", ha concluso.