Sanremo 2022, Amadeus: "Ferilli? Nessun nervosismo, solo inciampata in un cavo"

Nell'ultima serata di Sanremo 2022 "con Sabrina Ferilli non c'è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Questa espressione che mi dite si sia sentita era riferita sicuramente a qualcosa che accadeva dietro le quinte". Amadeus interviene in conferenza stampa sul tam tam che circola in rete da ieri sera su un presunto nervosismo dietro le quinte di Sabrina Ferilli, dopo che qualcuno ha sentito in sottofondo l'audio di una imprecazione dell'attrice. "Mi hanno scritto ora i miei autori - ha aggiunto poi Amadeus, dopo aver ricevuto un messaggio sul telefono - che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l'aveva con il cavo, non con una persona".