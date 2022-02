Sanremo 2022, Amadeus: "Su Jovanotti con Morandi non si è violato il regolamento"

Serata cover di Sanremo 2022 ieri, Amadeus replica a chi ha 'letto' nella presenza di Jovanotti un vantaggio indebito per Morandi che ha portato al trionfo con un medley di loro repertori. "Piena libertà per gli artisti, su brani e sugli ospiti nella serata delle cover, anche senza doverli annunciare in anticipo, anche all'ultimo momento, come è stato per l'esibizione di Jovanotti al fianco di Gianni Morandi: ognuno può fare come vuole".

Assicura a questo proposito Amadeus: "Non sapevo della presenza di Jovanotti fino a 24 ore fa, è stato tutto concordato all'ultimo. Ma è tutto regolare, anche l'esibizione successiva: lo conosco da tempo, lo aspetto a Sanremo da tre anni, appena saputo che veniva non me lo sono fatto sfuggire e l'ho tenuto: avrei fatto lo stesso se, ad esempio, arrivava Vasco Rossi. Tra l'altro - ricordo - non ha promosso il suo brano 'La Primavera', è venuto in amicizia e non ha percepito un centesimo!".