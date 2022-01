Sanremo 2022, Checco Zalone al Festival: casting in parrocchia

Checco Zalone cerca in parrocchia la spalla per Sanremo 2022. L'attore, all'anagrafe Luca Medici, sarà protagonista al Festival. Nella sua Capurso, in provincia di Bari, questa sera è stato organizzato un singolare casting che si terrà nella parrocchia Ss. Salvatore: si cercano 7 persone che dovranno accompagnare Zalone al Festival. "Non ne so nulla", sorride Amadeus in conferenza stampa a Sanremo. "I parrocchiani -aggiunge- sono benvenuti".

Con un messaggio su Facebook, il parroco don Antonio Lobalsamo, per tutti don Tonio, ha dato appuntamento a stasera, a partire dalle ore 18.00, per scegliere sette parrocchiani. Lo stesso attore e regista ''ha telefonato a don Tonio - si legge nel post - e gli ha chiesto di individuare 7 parrocchiani che vogliano salire con lui sul palco della cittadina ligure per fargli da spalla. I primi 7 che si presentano in chiesa potranno accompagnare il nostro comico''. Annuncio accolto con tanti sorrisi e anche molte aspettative, almeno a leggere i commenti di vari parrocchiani che chiedono di essere selezionati.

''Non dovranno sostenere spese né di viaggio, né di vitto o alloggio, che saranno a totale carico di Checco Zalone - si legge ancora nel post - dovranno essere maggiorenni, vaccinati con green pass e, soprattutto, di bella presenza. Dovranno necessariamente indossare abiti eleganti, da cerimonia. Prima di salire sul palco passeranno dalla sala trucco e parrucco. Sarà il parroco a decidere chi potrà accompagnare Luca Medici e lo stesso don Tonio alla kermesse sanremese. Approfittiamone!'', conclude il post, con una faccina sorridente.