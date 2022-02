Sanremo 2022, Cirinnà: "Zalone? Risultato disastroso"

E su Lorena Cesarini: "Quelli che per alcuni sono 'luoghi comuni' per lei sono lame affilate che attraversano la sua come la vita di tante persone vittime di razzismo, un monito per certa politica"

"Che sul palco dell’Ariston, di fronte a un pubblico televisivo vastissimo, si ponga l’attenzione sulle tante discriminazioni presenti nel nostro Paese è un segno di grande maturità della nostra emittente pubblica. L’omotransfobia è un dramma che attanaglia la vita di tante persone e bene ha fatto Zalone a sceglierlo come tema del suo intervento. Purtroppo, però, il risultato è stato disastroso. E non lo dico io. Lo dicono autorevoli voci della comunità trans che da quel pezzo si sono sentite offese, derise e ridicolizzate". Così Monica Cirinnà, responsabile nazionale diritti del Pd commenta all'Adnkronos la favola trans di Checco Zalone che ha portato sul palco di Sanremo.

"Quello a cui bisogna prestare attenzione quando si toccano argomenti così delicati - sottolinea - è la scelta delle parole e degli esempi che rischiano di non passare al pubblico per come sono stati pensati dall’autore. Stimolare la riflessione è una spinta positiva che deve accompagnare tanto il pubblico quanto i comici".

Quanto al monologo di Lorena Cesarini sul razzismo, la senatrice Cirinnà afferma: "a differenza di Zalone, lei sa di cosa parla. E lo sa perché l'ha vissuto e, ahimè, lo vive sulla propria pelle. Quelli che per alcuni sono 'luoghi comuni' per Lorena sono lame affilate che attraversano la sua vita e la vita di tutte le persone vittime di razzismo. Era emozionata e commossa come lo è chi sta mettendosi a nudo su un palco importante e di respiro nazionale come quello di Sanremo. Sì, decisamente un monito per certa politica".